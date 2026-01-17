Пропавший Сергей Усольцев был пастором общины неопятидесятников

Пропавший вместе с семьей Сергей Усольцев был одним из пасторов общины «Движения веры», также известного как «неопятидесятники», в Железногорске. Об этом aif.ru рассказал бывший друг бизнесмена, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев.
Мужчины познакомились в 2018 году на почве общего интереса к внеземным цивилизациям и различной мистике, и довольно хорошо общались. В какой-то момент Сергей Усольцев позвал Дегтярева на собрание его религиозной общины.
«Я уже потом узнал, что это было собрание неопятидесятников. Начало не вызвало у меня подозрений. Собрались люди, с виду и по манере общения культурные, образованные. Рассказали про Сергея, что он был пастором общины в Железногорске, очень уважаемым человеком. Потом на трибуну взошел проповедник-англичанин. Он прекрасно говорил по-русски и прочитал проповедь. А потом началось беснование. Люди принялись кричать, впали в неистовство», — вспомнил Дегтярев.
После этого медик спешно покинул собрание, обвинив группу в фанатизме и оборвал с Усольцевым все контакты. Дегтярев также отметил, что бизнесмен имел особое отношение к горам, якобы погибшие там обречены на вечную жизнь. Медик высказал версию, что на фоне этих суеверий Усольцев мог лично расправиться со своей семьей.