Пропавший Сергей Усольцев был пастором общины неопятидесятников

«Я уже потом узнал, что это было собрание неопятидесятников. Начало не вызвало у меня подозрений. Собрались люди, с виду и по манере общения культурные, образованные. Рассказали про Сергея, что он был пастором общины в Железногорске, очень уважаемым человеком. Потом на трибуну взошел проповедник-англичанин. Он прекрасно говорил по-русски и прочитал проповедь. А потом началось беснование. Люди принялись кричать, впали в неистовство», — вспомнил Дегтярев.