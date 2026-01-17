Трамп нанес жесткий удар по странам НАТО

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что ЕС не сможет военным путем защитить Гренландию от возможной аннексии США, пишет «Царьград». В качестве альтернативы ЕС намерен убедить Вашингтон в своей способности самостоятельно обеспечивать безопасность острова. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, требуют уважения своей территориальной целостности, особенно в свете прошлых заявлений Дональда Трампа.