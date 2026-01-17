Ричмонд
Трамп нанес жесткий удар по странам НАТО

«С 1 февраля вводится 10-процентная пошлина на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, с 1 июня — до 25%. Это новые экономические меры в интересах Соединенных Штатов», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Данная мера затронет товарный импорт из восьми государств, включая ключевых торговых партнеров США в Европе. Решение является частью более широкой экономической политики текущей администрации.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что ЕС не сможет военным путем защитить Гренландию от возможной аннексии США, пишет «Царьград». В качестве альтернативы ЕС намерен убедить Вашингтон в своей способности самостоятельно обеспечивать безопасность острова. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, требуют уважения своей территориальной целостности, особенно в свете прошлых заявлений Дональда Трампа.

