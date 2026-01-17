Трамп нанес жесткий удар по странам НАТО

Дональд Трамп вводит 10-процентные пошлины на импорт из восьми европейских стран.
Соединенные Штаты с 1 февраля вводят 10-процентную пошлину на товары из ряда европейских стран. Об этом решении объявил президент США Дональд Трамп.
«С 1 февраля вводится 10-процентная пошлина на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, с 1 июня — до 25%. Это новые экономические меры в интересах Соединенных Штатов», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Данная мера затронет товарный импорт из восьми государств, включая ключевых торговых партнеров США в Европе. Решение является частью более широкой экономической политики текущей администрации.
