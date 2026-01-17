Ричмонд
В Сыктывкаре задержан второй подозреваемый по делу о ЧП в здании МВД

Решается вопрос о назначении меры пресечения обвиняемому в деле о ЧП в здании МВД в Сыктывкаре.

Источник: Комсомольская правда

В Сыктывкаре задержан второй подозреваемый по делу о ЧП в центре МВД. Им стал начальник центра, допустивший учебные занятия в актовом зале с легковоспламеняющимися материалами во время ремонта. Об этом заявили в СК по региону.

«В ходе планового учебного занятия со слушателями преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов, в связи с чем пострадали 20 слушателей центра», — говорится в сообщении от правоохранительных органов.

Начальник центра задержан, решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено дело о превышении полномочий. Преподавателю избран домашний арест.

Ранее KP.RU сообщил, что ЧП в здании МВД в Сыктывкаре произошло 15 января 2026 года. В результате восемь человек пострадали. Отмечается, что четверо находятся в тяжелом состоянии.