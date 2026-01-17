Ричмонд
ЕС и MERCOSUR заключили соглашение о свободной торговле

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала торговый пакт с MERCOSUR.

Евросоюз и страны Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) подписали соглашение о свободной торговле. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Главное в соглашении с MERCOSUR — это торговля, а не таможенные пошлины. Оно принесет Европе новые рынки, процветание и тысячи рабочих мест», — заявила фон дер Ляйен в социальной сети X.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше