ЕС и MERCOSUR заключили соглашение о свободной торговле

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала торговый пакт с MERCOSUR.
Евросоюз и страны Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) подписали соглашение о свободной торговле. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Главное в соглашении с MERCOSUR — это торговля, а не таможенные пошлины. Оно принесет Европе новые рынки, процветание и тысячи рабочих мест», — заявила фон дер Ляйен в социальной сети X.
