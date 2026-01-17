В Индонезии начали поиски пропавшего самолета-разведчика с 11 людьми

Самолет потерял связь с диспетчерами в 13:30 по местному времени (8:30 мск) в районе Марос провинции Южный Сулавеси, сообщил представитель местной спасательной службы Анди Султан. По его информации, самолет направлялся в Макассар, столицу Южного Сулавеси, после вылета из провинции Джокьякарта, но связь с ним была потеряна. На борту находились восемь членов экипажа и три пассажира.