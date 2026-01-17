Ричмонд
Юной девушке из Башкирии пришлось вызывать спасателей — всё из-за кольца на пальце

Под Уфой на пальце 16-летней девушки застряло кольцо.

В поселке Ченоковка под Уфой 16-летняя девушка не смогла снять кольцо с пальца — ей пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

— Девушке была оказана помощь: при помощи инструмента перекусили кольцо и освободили палец. В медицинской помощи не нуждается, — передали в экстренном ведомстве.

В ГКЧС также назвали признаки, при которых надо немедленно обращаться за помощью тем, кто оказался в похожей ситуации:

— палец сильно опух, посинел, онемел или болит;

— появилось покраснение и ощущение пульсации;

— домашние методы не помогли в течение 15 минут;

— кольцо настолько впилось в кожу, что режет её.

