Юной девушке из Башкирии пришлось вызывать спасателей — всё из-за кольца на пальце

В поселке Ченоковка под Уфой 16-летняя девушка не смогла снять кольцо с пальца — ей пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
— Девушке была оказана помощь: при помощи инструмента перекусили кольцо и освободили палец. В медицинской помощи не нуждается, — передали в экстренном ведомстве.
В ГКЧС также назвали признаки, при которых надо немедленно обращаться за помощью тем, кто оказался в похожей ситуации:
— палец сильно опух, посинел, онемел или болит;
— появилось покраснение и ощущение пульсации;
— домашние методы не помогли в течение 15 минут;
— кольцо настолько впилось в кожу, что режет её.
