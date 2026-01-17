В Херсонской области отключено электроснабжение из-за атаки на Запорожье

450 населенных пунктов в 14 муниципалитетах Херсонской области оказались обессточены из-за атаки Вооруженных сил Украины на подстанцию в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В результате обстрела подстанции в Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Без света остаются 14 муниципальных образований Херсонской области и 450 населённых пунктов», — написал он в Telegram.
Сальдо добавил, что дополнительная информация уточняется.
Ранее в субботу вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении электроснабжения на большей части области в результате атаки со стороны Украины.