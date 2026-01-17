Ричмонд
Под Ростовом брат с сестрой получили ожоги во время ночного пожара

Под Ростовом во время пожара в частном доме пострадали два члена семьи.

Источник: Комсомольская правда

В одном из хуторов Цимлянского района Ростовской области произошел серьезный пожар. Как сообщили в региональном МЧС, вспыхнул частный дом.

Первыми от запаха гари проснулись родители. Супруги успели вывести из объятого пламенем дома 23-летнюю дочь и девятилетнего сына, однако брат с сестрой все равно получили ожоги. Их доставили в БСМП Волгодонска.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. С огнем боролись 14 человек, также были задействованы пять спецмашин.

— Предварительно, причиной возгорания стала неисправность печи на твердом топливе, — сказали в ведомстве.

В Ростовской области спасатели за сутки потушили 10 пожаров.