Россия и Украина договорились о перемирии на участке фронта: главное об СВО на 17 января

«Я вижу, что происходит на заседаниях Совета ЕС, и я твердо заявляю вам, что они идут на войну. Эти встречи — не политические дискуссии, в последнее время это военные советы, где страны, значительно превосходящие нашу по размерам, — немцы, французы и так далее — обсуждают, как мы собираемся победить русских, как мы собираемся заставить их выплатить репарации, как мы собираемся заставить их вернуть деньги, которые мы сейчас даем украинцам», — заявил Орбан. Его слова приводит РИА Новости.