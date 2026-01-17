Россия и Украина договорились о перемирии на участке фронта: главное об СВО на 17 января

ВС РФ освободили село Прилуки в Запорожской области.
Российская и украинская армия договорились о прекращении огня у Запорожской атомной электростанции при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это необходимо для восстановления поврежденных линий электропередач, которые питают станцию.
Согласие Киева на временное перемирие, о котором говорят на опубликованной записи президенты США и Франции, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, сталкивается с жесткой реальностью: украинская армия несет потери, а ее бойцы массово сдаются в плен. Пока Запад обсуждает, как им stand by Ukraine («“стоять за “Украину”, англ.), на фронте под Гуляйполем происходит обратное — солдаты ВСУ складывают оружие. Главное о спецоперации на Украине 17 января — в материале URA.RU.
Локальное прекращение огня.
МАГАТЭ договорилось о локальном прекращении огня для ремонта ЛЭП Запорожской АЭС. «Сегодня МАГАТЭ добилось согласия Российской Федерации и Украины на введение локального режима прекращения огня. Это позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции», — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Специалисты собираются начать работы для восстановления поврежденной линии электропередачи, напряжение которой — 330 кВ. Она была повреждена 2 января. В настоящее время крупнейшая в Европа атомная станция зависит от единственной работающей линии.
Появились кадры реакции Трампа о согласии Зеленского на перемирие.
В социальных сетях распространилась видеозапись телефонного разговора между президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, который состоялся 10 мая 2025 года. На записи французский президент сообщает своему американскому визави, что глава Украины Владимир Зеленский одобрил предложение о введении 30-дневного режима прекращения огня. Кадры были опубликованы телеканалом FranceTV на его странице в социальной сети X.
«Он согласился с тем, что вы предложили… с 30-дневным перемирием. Он готов объявить об этом», — заявил Макрон. «О-о-о, хорошо! Нобелевская премия за это!» — ответил Трамп.
Бойцы ВСУ сдаются под Гуляйполем.
Шесть украинских военнослужащих сдались в плен в районе Гуляйполя. В интернете опубликованы видеоматериалы, запечатлевшие момент их добровольной сдачи.
Военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны попытались продвинуться в направлении российских позиций, однако в итоге одно из подразделений ВСУ, в составе которого находились и офицеры, капитулировало.
За проведением операции по приему и сопровождению сдавшихся в плен украинских военнослужащих наблюдали бойцы 38-й бригады группировки войск «Восток». Перемещение пленных контролировалось при помощи квадрокоптера. Это следует из материала ТАСС, которое опубликовало видео.
Российские дипломаты высмеяли Германию за поддержку Украины.
Российское посольство в Канаде в ироничной форме отреагировало на заявление немецкого дипломатического представительства о поддержке Украины. Поводом для критики стало употребление в сообщении ФРГ английского фразового глагола «stand by», который, как отмечает российская сторона, указывает скорее на моральную, а не на практическую помощь.
«Очевидно, поддерживать Украину на словах (stand by — прим. URA.RU) сейчас куда безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок (stand with — прим. URA.RU)», — заявили в посольстве РФ. Сообщение опубликовано на его официальной странице в соцсети Х.
Освобождено село Прилуки в Запорожье.
Российские войска получили контроль над селом Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки», — указано в сообщении. Отмечается, что населенный пункт находится в Запорожской области.
Наступит ли мир в 2026 году.
Мира на территории Украины в 2026 году не ожидается. Это обусловлено тем, что вернуть ситуацию к исходной точке уже невозможно, а исторический процесс необратим. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Нет, не будет [мира]. Некоторые ошибочно считают, что мир — это возвращение к довоенному времени, надеются, что все вернется к тому, как было раньше. Этих людей следует разочаровать — ситуация никогда не вернется к исходной, колесо истории нельзя повернуть вспять», — заявил Виктор Медведчук.
Кроме того, Медведчук подчеркнул, что война продолжается «и в сознании людей». По его словам, логика военного противостояния определяет действия не только президента Украины Владимира Зеленского, но и европейских политиков.
ВС РФ существенно продвинулись вглубь обороны ВСУ.
Группировка войск «Восток» углубилась в оборонительные порядки противника на расстояние до 2,5 км и освободила населенный пункт Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки войск “Восток” в ходе активных наступательных действий продвинулись до 2,5 километра в глубину обороны противника на западном берегу реки Гайчур», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Благодаря этому рывку ВС РФ освободили село Прилуки.
Также взят под контроль крупный узел обороны противника. Его площадь составляет до 15 квадратных километров.
Военнослужащие, для того, чтобы перебраться через реку Гайчур, соорудили переправу из досок. Об этом рассказал стрелок 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии с позывным Чистый.
«Форсировали реку Гайчур. Получается, очень долгое время, дня четыре, наверное, закладывали доски, всякую траву, листву, чтобы создать переход, переправу. Все потом подмерзло, слава богу, прошли», — сказал боец. Его слова приводит ТАСС.
Орбан: Европа готовится к войне с Россией.
Страны Европы на заседаниях обсуждают войну с Россией.
Западная Европа на заседаниях обсуждают войну с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Я вижу, что происходит на заседаниях Совета ЕС, и я твердо заявляю вам, что они идут на войну. Эти встречи — не политические дискуссии, в последнее время это военные советы, где страны, значительно превосходящие нашу по размерам, — немцы, французы и так далее — обсуждают, как мы собираемся победить русских, как мы собираемся заставить их выплатить репарации, как мы собираемся заставить их вернуть деньги, которые мы сейчас даем украинцам», — заявил Орбан. Его слова приводит РИА Новости.
ВС РФ сделали из беспилотника «летающего замполита».
Российские военные в зоне СВО стали использовать FPV-дрон «Бумеранг» для информационно-психологического воздействия. БПЛА используется для сброса агитационных листовок, а также для передачи звуковых сообщений, информирующих украинских военнослужащих о возможности добровольной сдачи в плен.
Фактически беспилотник выполняет задачи, сопоставимые с функциями заместителя командира по политической части. Об этом рассказал инструктор службы боевой подготовки и специальных систем с позывным Биткоин.