Поезд сбил насмерть двух человек на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы под колесами поезда погибли два человека. Об этом пишет «МК».
Инцидент произошел около 20:00 на платформе «Лось» Ярославского направления. Подробности случившегося уточняются.
Специалисты устанавливают личности погибших, следственные органы проводят проверку обстоятельств происшествия, передает издание.
28 декабря на перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал, но из-за схода колесных пар появились временные задержки в движении составов.
25 августа в Забайкалье локомотив пассажирского поезда, который следовал из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов. По данным региональной транспортной прокуратуры, на станции Артеушка в Могочинском округе у локомотива поезда № 10 сошла одна колесная пара. В результате произошедшего никто не пострадал.