Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд сбил насмерть двух человек на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы под колесами поезда погибли два человека. Об этом пишет «МК».

На северо-востоке Москвы под колесами поезда погибли два человека. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел около 20:00 на платформе «Лось» Ярославского направления. Подробности случившегося уточняются.

Специалисты устанавливают личности погибших, следственные органы проводят проверку обстоятельств происшествия, передает издание.

28 декабря на перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал, но из-за схода колесных пар появились временные задержки в движении составов.

25 августа в Забайкалье локомотив пассажирского поезда, который следовал из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов. По данным региональной транспортной прокуратуры, на станции Артеушка в Могочинском округе у локомотива поезда № 10 сошла одна колесная пара. В результате произошедшего никто не пострадал.