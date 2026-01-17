Ричмонд
Двигатели заблокированы: в России перестали заводиться некоторые дорогие иномарки

Mash: в РФ перестали заводиться автомобили Porsche и BMW.

На территории Российской Федерации перестали заводиться некоторые дорогостоящие иномарки. Речь идет о блокировке двигателей. С ней столкнулись владельцы автомобилей сразу двух марок — Porsche и BMW. Такая информация опубликована в Telegram-канале Mash.

«Porsche и BMW снова не заводятся», — говорится в опубликованном в канале сообщении.

Известно также, что данная проблема коснулась не всех иномарок Porsche и BMW. Неприятности зафиксированы главным образом среди моделей, выпущенных в 2013—2019 годах.

Ранее о сбое, который мешал заводиться автомобилям Porsche, сообщалось в декабре прошлого года.

В декабре 2025 года KP.RU писал, что АвтоВАЗ отзывает более 30 тысяч автомобилей Lada Granta. Журналист разобрался, в чем причина отзыва и что делать владельцам.

Ранее стало известно, что покинувший Россию Mercedes отзывает около 223 тысяч автомобилей.

А американский автопроизводитель Ford инициировал масштабную сервисную кампанию на территории США, в рамках которой было отозвано порядка 500 тысяч транспортных средств. Причиной стала всего одна неисправность.