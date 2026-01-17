Двигатели заблокированы: в России перестали заводиться некоторые дорогие иномарки

На территории Российской Федерации перестали заводиться некоторые дорогостоящие иномарки. Речь идет о блокировке двигателей. С ней столкнулись владельцы автомобилей сразу двух марок — Porsche и BMW. Такая информация опубликована в Telegram-канале Mash.
«Porsche и BMW снова не заводятся», — говорится в опубликованном в канале сообщении.
Известно также, что данная проблема коснулась не всех иномарок Porsche и BMW. Неприятности зафиксированы главным образом среди моделей, выпущенных в 2013—2019 годах.
Ранее о сбое, который мешал заводиться автомобилям Porsche, сообщалось в декабре прошлого года.
