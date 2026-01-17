Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атак ВСУ 450 населенных пунктов в Херсонской области остались без света

В Херсонской области восстанавливают электроснабжение после атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В результате обстрелов ВСУ 450 населенных пунктов в Херсонской области остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«В результате обстрела подстанции в Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Без света остаются 14 муниципальных образований Херсонской области и 450 населённых пунктов», — написал губернатор.

Сальдо отметил, что на данный момент энергетики и аварийные службы предпринимают все меры для скорейшего восстановления подачи электроэнергии в дома жителей региона.

Ранее KP.RU писал, что в результате атаки ВСУ на Запорожскую область около 87 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Губернатор Евгений Балицкий уточнил, что отключения затронули семь муниципальных округов и город Энергодар.