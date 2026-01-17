После атак ВСУ 450 населенных пунктов в Херсонской области остались без света

В результате обстрелов ВСУ 450 населенных пунктов в Херсонской области остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.
«В результате обстрела подстанции в Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Без света остаются 14 муниципальных образований Херсонской области и 450 населённых пунктов», — написал губернатор.
Сальдо отметил, что на данный момент энергетики и аварийные службы предпринимают все меры для скорейшего восстановления подачи электроэнергии в дома жителей региона.
Ранее KP.RU писал, что в результате атаки ВСУ на Запорожскую область около 87 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Губернатор Евгений Балицкий уточнил, что отключения затронули семь муниципальных округов и город Энергодар.