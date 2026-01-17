Ричмонд
На Фрунзе столкнулись две легковушки, водитель одной из них сбежал

ДТП произошло вечером 17 января.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде столкнулись две легковушки, водитель одной из них сбежал. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

ДТП произошло в субботу, 17 января, на ул. Фрунзе. Красная Mazda врезалась в машину такси. В салоне первой легковушки сидели двое мужчин, предположительно, оба пьяные. Сидевший за рулём Mazda сбежал. В такси, помимо водителя, сидела пассажирка, которая после столкновения жаловалась на головные боли. Приехавшая скорая осмотрела её, но в больницу женщина не поехала.

Очевидцы вызвали экстренные службы. Другие обстоятельства ДТП уточняются.