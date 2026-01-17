Ребенок умер при пожаре в хозяйственной постройке в Подмосковье

Ребенок погиб при пожаре в хозяйственной постройке в подмосковной деревне Орлово. Об этом в субботу, 17 января, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, в момент возгорания в строении находился мужчина и двое его детей. В результате пожара скончалась 12-летняя девочка, отец получил ожоги рук, второй ребенок не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по факту трагедии.
По предварительной версии, причиной возгорания могла стать аварийная работа электроприборов. Видновская прокуратура взяла ситуацию на контроль для выяснения всех обстоятельств происшествия, передает Telegram-канал СК.
6 января семь человек, в том числе ребенок, также пострадали при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии.
4 января в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области произошла такая же ситуация. После взрыва возникло возгорание, которое охватило три квартиры.