Тело женщины в Екатеринбурге нашли в съемном жилье, где она была в гостях

Пропавшую в конце декабря 45-летнюю жительницу Серова обнаружили на балконе съемной квартиры, где она находилась в гостях. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на сына погибшей.
«Знаю только, что ее тело нашли не на той квартире, которую она снимала, а на съемной квартире, где она была у кого-то в гостях. У кого именно, мне не известно», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что у него нет никаких мыслей о том, кто и по какой причине мог совершить убийство его матери.
Напомним, Светлану Шаталину искали почти три недели. По словам знакомых женщины, на ее теле обнаружили следы насильственной смерти. Кроме того, родственники погибшей сообщила, что она планировала посетить косметолога и сделать перманентный макияж.