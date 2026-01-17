Уже третий регион столкнулся с отключением света за одну ночь

«В связи с выходом из строя подводящих линий 110 кВ на всей территории района произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас ресурсоснабжающие организации принимают меры по переключению на резервную линию, ориентировочное время восстановления — два часа», — заявил глава муниципального округа. Он также добавил, что после возобновления электроснабжения службы приступят к восстановлению системы теплоснабжения.