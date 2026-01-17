Уже третий регион столкнулся с отключением света за одну ночь

В Краснодарском крае произошло аварийное отключение электричества.
Весь Ейский район Краснодарского края остался без света из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Бублик.
«В связи с выходом из строя подводящих линий 110 кВ на всей территории района произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас ресурсоснабжающие организации принимают меры по переключению на резервную линию, ориентировочное время восстановления — два часа», — заявил глава муниципального округа. Он также добавил, что после возобновления электроснабжения службы приступят к восстановлению системы теплоснабжения.
Ранее стало известно, что в Запорожской и Херсонских областях также произошло массовое отключение электроэнергии. Более 450 населенных пунктов остались без света из-за атаки ВСУ на регион.