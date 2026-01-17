Мужчина в Москве оставил двухлетнего сына спать в ватрушке на улице и ушел есть

Мужчина оставил двухлетнего ребенка спать на одной из московских улиц и ушел в кафе. Об этом сообщает Baza.
Позже он рассказал, что во время прогулки ребенок устал и заснул на надувной ватрушке. Отец решил не будить малыша и оставил его спать под окнами заведения.
При этом мужчина снимал на телефон реакцию прохожих на оставленного без присмотра ребенка. На опубликованном видео видно, как он жестами пытается показать окружающим, что якобы присматривает за мальчиком и просит их не вмешиваться.
Одна из прохожих отказалась игнорировать ситуацию и вызвала полицию. К моменту прибытия наряда отец уже покинул кафе. Пока официальной проверки со стороны органов опеки или правоохранительных органов по данному инциденту не начато, передает Telegram-канал.
25 декабря в Норильске возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики после того, как мать оставила детей одних на четыре дня в квартире. Из-за того, что они не ели, пятимесячный сын женщины скончался.