У экс-мэра Сочи изъяли редчайшие вина на 7,7 миллиона рублей

РИА Новости ранее подсчитало, что стоимость всей коллекции изъятых часов у экс-мэра и его близких достигает 45 миллионов рублей. Стоимость некоторых наручных часов таких марок, как Cartier и Breguet, варьируется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также изъяты часы марки Breguet за 10 миллионов рублей, мужские часы Patek Philippe стоимостью 5 миллионов рублей, женские часы этой же марки оценены в 14 миллионов рублей. Бриллиант в два карата стоимостью 3,5 миллиона рублей и другие драгоценности общей стоимостью около 51 миллиона рублей также изъяли в доход государства. Общая стоимость изъятых дорогостоящих предметов, по данным Генпрокуратуры, составила более 107 миллионов рублей.