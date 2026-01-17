Силы ПВО за три часа сбили 34 БПЛА над Азовским морем и пятью регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа нейтрализовали 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в субботу, 17 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 17 дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, 11 сбили над территорией Курской области, три БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, один — над территорией Орловской области, один — над Республикой Крым и один — над акваторией Азовского моря.
Утром 17 января стало известно, что за ночь силы ПВО ликвидировали 99 БПЛА над территорией РФ.