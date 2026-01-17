Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев посоветовал Фон Дер Ляйен забрать солдат из Гренландии

Брюсселю следует вывести солдат из Гренландии, чтобы избежать возможные пошлины со стороны США. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем обращении к главе Еврокомиссии.

Глава РФПИ дал саркастический «совет» главе Еврокомиссии.

Брюсселю следует вывести солдат из Гренландии, чтобы избежать возможные пошлины со стороны США. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем обращении к главе Еврокомиссии.

«Уважаемая Урсула “Пфайзер” фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите обратно 13 солдат, отправленных в Гренландию. За каждого отправленного солдата вы можете получить дополнительную пошлину в размере один процент», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-х пошлин на товары из восьми европейских стран с 1 февраля. Лидер связал принятое решение с конфликтом вокруг Гренландии, чем вызвал падение европейских рынков.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше