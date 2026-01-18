Украина столкнется с новой угрозой из-за российского аналога Starlink

Ранее киевский мэр Виталий Кличко призвал жителей бежать из города и сообщил о введении веерных отключений электричества. После этого глава Украины Владимир Зеленский набросился на него с критикой, одновременно выпрашивая у Запада новых поставок оружия из-за точных ударов ВС РФ по украинским военным объектам. Подробнее о российских ударах возмездия и эффекте, который они произвели, — в материале URA.RU.