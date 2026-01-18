Ричмонд
Украина столкнется с новой угрозой из-за российского аналога Starlink

Российский аналог Starlink изменит систему управления войсками РФ, заявил эксперт.

Российская спутниковая система «Рассвет», которую называют отечественным аналогом Starlink, радикально изменит управление войсками, а новый комплекс дистанционного зондирования Земли «Зоркий» серьезно повысит эффективность наведения российских высокоточных ударных систем. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве пожаловались на массированные удары ВС РФ по военным объектам.

«“Рассвет” изменит систему управления войсками, а спутники дистанционного зондирования “Зоркий” сделают более совершенной ориентацию для российских высокоточных ударных систем», — заявил деловому изданию «Взгляд» Юрий Кнутов. По его словам, благодаря системе каждый военнослужащий сможет получать информацию без перебоев и передавать координаты прямо на спутник.

Starlink — это международная спутниковая система широкополосного доступа в интернет, реализуемая компанией SpaceX, основанной Илоном Маском. Инфраструктура проекта включает тысячи спутников на низкой околоземной орбите, что позволяет предоставлять интернет-соединение в труднодоступных и отдаленных регионах, где традиционные технологии связи отсутствуют либо оказываются недостаточно эффективными.

Сеть Starlink обслуживает миллионы пользователей по всему миру, обеспечивая возможность онлайн-игр, просмотра потокового видео, дистанционной работы и других видов онлайн-активности. Кроме того, система играет значимую роль в поддержании связи в зонах вооруженных конфликтов, в частности на территории Украины.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко призвал жителей бежать из города и сообщил о введении веерных отключений электричества. После этого глава Украины Владимир Зеленский набросился на него с критикой, одновременно выпрашивая у Запада новых поставок оружия из-за точных ударов ВС РФ по украинским военным объектам. Подробнее о российских ударах возмездия и эффекте, который они произвели, — в материале URA.RU.

