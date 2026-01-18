Фигурантка резонансного дела в Краснодаре отказалась от обвинений в пытках

Девушка, фигурирующая в публикациях о возможных пытках в Краснодаре, дала объяснения полиции, заявив, что в отношении нее не совершалось противоправных действий. Об этом сообщил представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что девушку из Петербурга могли пытать ради онлайн-трансляций. Правоохранители проверили информацию по заявлению ее матери.
— В своих объяснениях девушка отметила, что проживает на съемной квартире совместно со своим молодым человеком, каких-либо противоправных действий в ее отношении не совершалось, претензий к кому-либо она не имеет, — заявил Коноваленко.
При этом полиция и следственный комитет продолжают разбираться в обстоятельствах дела и анализировать видеозаписи, появившиеся в сети, передает РИА Новости.
14 января стало известно, что молодую жительницу Санкт-Петербурга вывезли в Краснодар, где стримеры систематически подвергали ее физическому насилию и унижениям во время прямых видеотрансляций ради донатов от зрителей.