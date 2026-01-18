МЧС потушило большой пожар в кафе на Нижнепортовой во Владивостоке

Во Владивостоке 17 января потушили очередной крупный пожар: загорелось кафе вьетнамской кухни «Чикиен» в административном собрании на улице Нижнепортовой, 8, возле остановки «Казанский храм» в районе Эгершельда.
По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило около 18:51, первое подразделение МЧС прибыли примерно через четыре минуты, площадь пожара достигла около 100 квадратных метров. Открытое горение было ограничено в 20:40, после чего огнеборцы перешли к разбору и проливке конструкции.
В момент проникновения пожарных расчётов внутри горело помещение на первом этаже здания с переходом от пожара на второй этаж. Очевидцы и городские ресурсы сообщили об интенсивном выделении густого чёрного дыма и сильном задымленном пространстве.
В результате происшествия пострадал 29‑летний мужчина, который, по предварительной информации, надышался продуктами горения.
За последние 30 дней во Владивостоке произошла серия крупных возгораний в исторических и коммерческих зданиях. Одним из наиболее масштабных стал пожар 21 декабря в историческом здании на Пограничной, 12, где находились офисы, кафе и рестораны. По данным МЧС, огнем было охвачено около 600 квадратных метров, пожарным пришлось эвакуировать не менее 14 человек. Погибших и пострадавших не зафиксировано. Тушение продолжалось почти сутки.
Утром 29 декабря серьезный пожар произошел в центре города, в старинных домах в Почтовом переулке: загорелся дом Смитов по адресу Почтовый переулок, 5а. Огонь уничтожил жилые помещения и перекинулся на соседнее здание — Дом почтового ведомства. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Должностные лица организовали временное размещение погорельцев. Оба дома отнесены к объектам культурного наследия.
Еще один крупный пожар произошел вечером 16 января на мебельном складе на Пограничной во Владивостоке: сигнал о возгорании поступил около 18:08, через несколько минут на месте работы подразделения МЧС. Горела крыша склада на площади порядка 280 квадратных метров. По сведениям МЧС и федеральных агентств, кровля здания частично обрушилась. Огонь мог перекинуться на соседние постройки, но пожарным удалось этого не допустить.