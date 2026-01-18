МЧС потушило большой пожар в кафе на Нижнепортовой во Владивостоке

За последние 30 дней во Владивостоке произошла серия крупных возгораний в исторических и коммерческих зданиях. Одним из наиболее масштабных стал пожар 21 декабря в историческом здании на Пограничной, 12, где находились офисы, кафе и рестораны. По данным МЧС, огнем было охвачено около 600 квадратных метров, пожарным пришлось эвакуировать не менее 14 человек. Погибших и пострадавших не зафиксировано. Тушение продолжалось почти сутки.