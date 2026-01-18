Сотни населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей остались без света

Жители 450 населенных пунктов и 14 муниципальных образований Херсонской области остались без электричества. Об этом в субботу, 17 января, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, отключение произошло из-за обстрела подстанции на территории соседней Запорожской области.
— Сейчас энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома, — говорится в сообщении.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале также сообщил об аварии на электросетях, вызванной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате отключения электричества пострадала значительная часть региона. Он отметил, что на данный момент задействованы все ресурсы и усилия, работает оперативный штаб.
13 января стало известно, что в Бердянске и Бердянском муниципальном округе Запорожской области энергетики устраняют последствия аварии, оставившей территорию без электричества.