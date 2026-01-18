Ричмонд
В Харькове и подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным СМИ, они прогремели в Харькове, Николаеве, а также в подконтрольном украинской стороне городе Запорожье.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл в Харькове, информирует «24 телеканал».

«Взрыв в Харькове», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы прогремели в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье, а также в Николаеве.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харькове, Одессе и в Павлограде Днепропетровской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.

