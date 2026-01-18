В Харькове и подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Взрыв произошёл в Харькове, информирует «24 телеканал».
«Взрыв в Харькове», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье, а также в Николаеве.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харькове, Одессе и в Павлограде Днепропетровской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.