В Прикамье в загоревшемся доме обнаружили тело мужчины

В поселке Майкор Юсьвинского муниципального округа загорелся жилой дом на улице Первомайской. К месту пожара выехали 42 человека и 11 единиц техники.
Когда первые подразделения пожарной охраны прибыли к загоревшемуся дому, выяснилось, что там горит диван. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Но звено газодымозащитной службы, войдя внутрь, обнаружило тело мужчины без признаков жизни. Откачать его не удалось.
В настоящее время причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.