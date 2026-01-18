Ричмонд
За 17 января в Хабаровском крае зарегистрировано одно ДТП и 4 пьяных водителя

Сводка о правонарушениях на дорогах Хабаровского края за сутки.

Источник: Комсомольская правда

17 января в Хабаровском крае произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Инцидент был классифицирован как наезд на пешехода. При этом инспекторы выявили 407 нарушений правил дорожного движения за сутки.

В ходе рейдов было задержано 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Пять из них — в Хабаровске. Также зафиксировано 18 случаев, когда водители не предоставили преимущество пешеходам на переходах, и 20 нарушений со стороны самих пешеходов при переходе проезжей части.

Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".