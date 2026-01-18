Губернатор Мельниченко: в Пензенской области введён план «Ковер»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении в регионе оперативного плана «Ковер».
«В Пензенской области введен план “Ковер”. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал глава региона в Telegram-канале.
Несколькими часами ранее Мельниченко сообщил, что на территории Пензенской области была объявлена беспилотная опасность.
По заявлению Минобороны, 17 января в период с 20.00 до 23.00 по мск силами ПВО было ликвидировано 34 украинских дрона над регионами РФ. Наибольшее число БПЛА — 17 единиц — сбили в небе над Белгородской областью.
Ранее, 15 января, в Самарской области сообщили о закрытии аэропорта Курумоч з-за угрозы атаки БПЛА. Тогда же губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о введении плана «Ковер» в городе.