На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность

В Кабардино-Балкарской Республике объявлен режим беспилотной опасности. Жителям рекомендуется внимательно отслеживать распространяемые официальные сообщения. В отдельных районах возможно снижение скорости работы мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Казбек Коков.

В регионе ввели режим угрозы атаки беспилотников.

«На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность», — написал он в telegram-канале. Губернатор также отметил, что в случае, если жители стали свидетелем падения беспилотника, обнаружили БПЛА либо его фрагменты на земле, то нельзя приближаться, прикасаться к ним и не предпринимать никаких действий, связанных с физическим воздействием на объект.

Также по возможности следует предупредить находящихся поблизости граждан об опасности и выбрать безопасное место, находящееся вне зоны прямой видимости БПЛА. Кроме того, очевидцам нужно незамедлительно сообщить о факте обнаружения аппарата, указав место и время, в соответствующие экстренные и правоохранительные службы.

Ранее, 17 января, в ряде российских регионов был введен режим «Беспилотная опасность». Он начал действовать в Воронежской и Белгородской областях, а также в Сочи. Кроме того, тревогу объявили в Ростовской, Оренбургской и Херсонской областях, а также в Туапсинском районе Краснодарского края.

