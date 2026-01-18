В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области, информирует телеканал «Общественное».
«В Хмельницкой области были слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области включены сирены.
В ночь на воскресенье взрывы прогремели в Харькове и городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины. Вечером в субботу взрывы произошли в Николаеве.
Тревога с воздуха была объявлена в Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске прогремели взрывы.
Также стало известно, что в Днепропетровской области была остановлена работа всех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), а также подстанций.