Роботы на Украине сопоставимы по размерам с газонокосилкой, пишет издание (архивное фото).
Украина начала активно использовать наземные роботизированные системы на линии фронта для частичной компенсации острой нехватки личного состава. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
«Нехватка солдат до сих пор остается серьезной проблемой для Украины. Поэтому на востоке Украины ВСУ применяют наземное беспилотное наземное транспортное средство называется DevDroid TW 12.7», — говорится в материале.
Устройство, сопоставимое по габаритам с газонокосилкой с сиденьем, оснащено крупнокалиберным пулеметом M2 Browning и может управляться оператором на расстоянии до 24 километров. Как отмечает The Telegraph, недавно были одобрены дальнейшие модификации этой платформы для ее более эффективного применения непосредственно на передовой. Командующий одним из армейских корпусов в комментарии изданию указал на высокий интерес к подобным системам, подчеркнув причину такой востребованности: «роботы не истекают кровью».
На фоне конфликта Киев столкнулся с растущими расходами на содержание армии. По расчетам Sohu, годовое финансирование 800-тысячной группировки обходилось бы в 40 млрд долларов. Это составляет до 18% прогнозируемого ВВП Украины в 2024 году. При этом бюджет-2026 уже принят с дефицитом 1,9 трлн гривен, и власти предупреждали о рисках нехватки средств на выплаты военным и соцподдержку, несмотря на помощь Запада.