На Украине произошло «восстание роботов»

Устройство, сопоставимое по габаритам с газонокосилкой с сиденьем, оснащено крупнокалиберным пулеметом M2 Browning и может управляться оператором на расстоянии до 24 километров. Как отмечает The Telegraph, недавно были одобрены дальнейшие модификации этой платформы для ее более эффективного применения непосредственно на передовой. Командующий одним из армейских корпусов в комментарии изданию указал на высокий интерес к подобным системам, подчеркнув причину такой востребованности: «роботы не истекают кровью».