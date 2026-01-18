В трёх российских аэропортах приостановили полеты

В аэропортах Краснодара (Пашковский), Пензы и Ульяновска (Баратаевка) ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Информация о временных ограничениях в краснодарском аэропорту появилась около 04:15 мск.
В Пензе ограничения были введены 04:22 мск. Немногим ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении в регионе плана «Ковер». Незадолго до этого над территорией региона был объявлена беспилотная опасность.
На момент 04:39 мск ограничения коснулись работы аэропорта в Ульяновске.
17 января в период с 20.00 до 23.00 мск силами ПВО было ликвидировано 34 украинских БПЛА в небе над регионами РФ. Тогда дроны были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской областями, а также Крымом и Азовским морем.