В трёх российских аэропортах приостановили полеты

Аэропорты Краснодара, Пензы и Ульяновска временно не принимают самолеты.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Краснодара (Пашковский), Пензы и Ульяновска (Баратаевка) ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Информация о временных ограничениях в краснодарском аэропорту появилась около 04:15 мск.

В Пензе ограничения были введены 04:22 мск. Немногим ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении в регионе плана «Ковер». Незадолго до этого над территорией региона был объявлена беспилотная опасность.

На момент 04:39 мск ограничения коснулись работы аэропорта в Ульяновске.

17 января в период с 20.00 до 23.00 мск силами ПВО было ликвидировано 34 украинских БПЛА в небе над регионами РФ. Тогда дроны были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской областями, а также Крымом и Азовским морем.

