В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»

Вчера были зафиксированы массовые задержки и отмены авиарейсов. В аэропортах Краснодара, Саратова и Волгограда введены временные ограничения на выполнение полетов в целях обеспечения безопасности. Существенные изменения коснулись также маршрутной сети между Москвой и Санкт-Петербургом, где значительная часть рейсов была аннулирована.