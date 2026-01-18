Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»

В аэропорте Владикавказ (Беслан) введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Во Владикавказе на время закрыли аэропорт.

В аэропорте Владикавказ (Беслан) введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Владикавказ (Беслан) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства. Также ограничения введены в воздушных гаванях Грозного (Северный) и Магаса. Эта мера носит временный характер и обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Вчера были зафиксированы массовые задержки и отмены авиарейсов. В аэропортах Краснодара, Саратова и Волгограда введены временные ограничения на выполнение полетов в целях обеспечения безопасности. Существенные изменения коснулись также маршрутной сети между Москвой и Санкт-Петербургом, где значительная часть рейсов была аннулирована.