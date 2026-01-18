Reuters: США готовили почву для переворота в Венесуэле через союзника Мадуро

США связались с Кабельо за несколько месяцев до операции в Венесуэле, пишет издание.
США вели негласные переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо накануне проведения операции против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Представители администрации Трампа вели переговоры с жестким министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо за несколько месяцев до операции США по захвату президента Николаса Мадуро и с тех пор поддерживают с ним связь», — говорится в материале. Уточняется, что венесуэльский министр взаимодействовал с Белым домом как напрямую, так и через посредников.
Вашингтон призвал Кабельо воздержаться от использования вооруженных сил против оппозиции. При этом министр не был задержан в ходе операции, несмотря на то что его имя упоминается в обвинительном заключении по делу о наркотрафике. В материале также указывается, что в случае, если Кабельо задействует подконтрольные ему силы, это, по оценке американской стороны, способно «спровоцировать хаос», которого стремится избежать президент США Дональд Трамп, а также создать угрозу для власти временного президента Делси Родригес.
Обострение отношений Вашингтона и Каракаса продолжается на фоне усиления давления США на венесуэльские власти. Ранее американская береговая охрана пыталась захватывать связанные с Венесуэлой нефтяные танкеры в Карибском море под предлогом борьбы с наркоторговлей, а Дональд Трамп объявил венесуэльское правительство «иностранной террористической организацией» и пообещал блокировать подсанкционные суда.