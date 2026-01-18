Reuters: США готовили почву для переворота в Венесуэле через союзника Мадуро

Вашингтон призвал Кабельо воздержаться от использования вооруженных сил против оппозиции. При этом министр не был задержан в ходе операции, несмотря на то что его имя упоминается в обвинительном заключении по делу о наркотрафике. В материале также указывается, что в случае, если Кабельо задействует подконтрольные ему силы, это, по оценке американской стороны, способно «спровоцировать хаос», которого стремится избежать президент США Дональд Трамп, а также создать угрозу для власти временного президента Делси Родригес.