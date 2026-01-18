Знакомая убитого в Таиланде врача указала на странности перед его смертью

«В этой истории слишком много странностей. Говорят, что его после инцидента с изнасилованием выслеживали, но, по моему мнению, этого не было. Скорее всего, следы заметал кто-то другой. Как они вообще попали к нему? Ни у кого вопросов не возникло? Там же на входе кто-то должен был сидеть. А они просто прошли, как свои. Наверное, его не хотели убивать, а только припугнуть. Но убили хорошего человека. Где справедливость? Обидно до слез», — сказала женщина.