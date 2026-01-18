Знакомая убитого в Таиланде врача указала на странности перед его смертью

Тело 41-летнего российского хирурга Тимофея Борисова нашли в одном из отелей Таиланда. Знакомая убитого Татьяна рассказала в беседе с aif.ru, какие странности произошли за несколько минут до смерти россиянина.
Напомним, Борисова нашли мертвым в Таиланде чуть больше недели назад. Сейчас семья собирает деньги для его транспортировки на родину.
Предварительно, Борисова убили спустя несколько часов после того, как он стал свидетелем изнасилования. Вероятно, насильник выследил туриста и попытался таким образом избавиться от свидетелей.
Известно, что российский врач приехал на отдых 6 января, он поселился в отеле в элитном районе курортного города Паттайя. Его нашли мертвым почти сразу после приезда.
«В этой истории слишком много странностей. Говорят, что его после инцидента с изнасилованием выслеживали, но, по моему мнению, этого не было. Скорее всего, следы заметал кто-то другой. Как они вообще попали к нему? Ни у кого вопросов не возникло? Там же на входе кто-то должен был сидеть. А они просто прошли, как свои. Наверное, его не хотели убивать, а только припугнуть. Но убили хорошего человека. Где справедливость? Обидно до слез», — сказала женщина.
Ранее знакомая убитого в Таиланде врача из РФ рассказала об их последней встрече.