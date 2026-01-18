ВСУ оставили без света почти полтысячи поселений: карта ударов БПЛА на 18 января

Украинские атаки оставили без света минимум 450 населенных пунктов.
Минувшей ночью киевский режим вновь атаковал ряд российских регионов. Так, из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области в 450 населенных пунктах пропало электричество. В ЛНР Украина за сутки два раза ударила по энергетической инфраструктуре. В регионах вводили режим беспилотной опасности. Например, в Мордовии и Северной Осетии. Ограничения также были введены в российских аэропортах. Карта ударов ВСУ к 18 января — в материале URA.RU.
По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 мск 17 января Украина пыталась атаковать российские регионы 34 дронами. Так, 17 сбили над Белгородской областью, 11 — над Курской областью, 3 — над Воронежской областью — по одному — над Орловской областью, Республикой Крым и Азовским морем. По словам губернатора Александра Богомаза, в Брянской области также были сбиты два дрона.
Условные обозначения.
Какие регионы атаковали ВСУ.
Запорожская область.
Вечером 17 января губернатор Евгений Балицкий сообщил, что значительная часть абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения из-за ударов ВСУ по энергетике. Позже глава региона сообщил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. По данным на 00:49 мск, Украина пыталась атаковать регион 25 дронами. По прогнозу энергетиков, как отметил Балицкий, большинство абонентов будут подключены к электричеству за ночь.
«На улице низкая температура, принимаем все меры, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Прошу всех сохранять спокойствие. В настоящий момент все силы и средства задействованы — работает оперативный штаб», — рассказал глава региона. Он подчеркнул, что ВСУ своей цели не достигли. Губернатор пообещал, что электроснабжение восстановят в ближайшие сроки.
Херсонская область.
Из-за удара ВСУ по инфраструктуре Запорожской области, жители Херсонской области тоже остались без электроснабжения. «В результате обстрела в Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Без света остаются 14 муниципальных образований Херсонской области и 450 населенных пунктов», — сообщил губернатор Владимир Сальдо. На месте работают аварийные службы.
Луганская Народная Республика.
Утром 17 января киевский режим атаковал ЛНР 10 дронами, сообщили в пресс-службе правительства республики. Из-за четырех ударов произошло возгорание, зафиксированы значительные повреждения энергооборудования. В двух муниципалитетах частично пропало энергоснабжение. Отмечается, что большую часть дронов сбили силы ПВО. Поздним вечером стало известно, что Украина второй раз за сутки атаковала энергообъекты ЛНР. Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут проводить после отмены угрозы повторных атак.
Воронежская область.
В 22:08 мск 17 января губернатор Александр Гусев сообщил о беспилотной опасности в регионе. В 23:25 он рассказал, что над Воронежем уничтожили три дрона. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Режим беспилотной опасности в регионе отменили ранним утром 18 января.
Где вводили опасность БПЛА.
Прошедшей ночью в нескольких регионах РФ ввели режим «Беспилотная опасность». Это коснулось Воронежской, Курской, Тульской областей. Режим сохраняется в Белгородской, Липецкой, Брянской, Херсонской, Пензенской областях, а также в республике Мордовия, Ставропольском крае, Северной Осетии — Алании, республике Дагестан и в Кабардино-Балкарии.
Ограничения в аэропортах.
В 00:34 мск в Росавиации сообщили, что аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское, ограничения отменены) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже это коснулось и Краснодара (Пашковский), Пензы и Ульяновска (Баратаевка). По словам губернатора Северной Осетии-Алании, план «ковер» ввели и в аэропорту Моздока и Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.