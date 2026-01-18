В МЧС рассказали подробности пожара в торговом центре «Автомир» в Ангарске

IrkutskMedia, 18 января. Минувшей ночью огнеборцы ликвидировали пожар на территории торгового центра «Автомир» в Ангарске. Напомним, ТЦ загорелся минувшим вечером. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону рассказали подробности происшествия.
Возгорание на территории «Автомира» тушили в течение ночи. Всего на месте происшествия задействовали 56 человек и 14 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 3.33, ликвидировать открытое горение смогли в 5.49.
Напомним, что на пожаре в торговом центре огнеборцы спасли пять человек. Установление всех подробностей происшествия находится на контроле прокуратуры.