В МЧС рассказали подробности пожара в торговом центре «Автомир» в Ангарске

Более 50 человек задействовали в тушении возгорания.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 18 января. Минувшей ночью огнеборцы ликвидировали пожар на территории торгового центра «Автомир» в Ангарске. Напомним, ТЦ загорелся минувшим вечером. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону рассказали подробности происшествия.

Возгорание на территории «Автомира» тушили в течение ночи. Всего на месте происшествия задействовали 56 человек и 14 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 3.33, ликвидировать открытое горение смогли в 5.49.

Напомним, что на пожаре в торговом центре огнеборцы спасли пять человек. Установление всех подробностей происшествия находится на контроле прокуратуры.