Зеленский «загнал себя в ловушку», говоря о территориальных границах России и Украины

Отвечая на вопрос о том, насколько жизнеспособной он считает идею создания демилитаризованной зоны с юридическим признанием спорных территорий российскими, как это предлагалось в одном из американских планов по урегулированию ситуации вокруг Украины, Виктор Медведчук напомнил, что спецоперация проводится ради демилитаризации и денацификации всей Украины. Медведчук также заявил, что на протяжении многих лет предупреждал украинских прозападных политиков о том, что попытки построения мононационального государства неизбежно обернутся утратой территорий и разрушением государственности, что и происходит сейчас.