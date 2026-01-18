Дипломат Юргелявичус: НАТО проведет блокаду Калининграда в случае войны с РФ

В ходе прямой линии, отвечая на вопрос о возможной блокаде Калининградской области, президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае появления угроз в отношении страны они будут устранены. По его словам, все должны ясно это понимать. В то же время он выразил уверенность, что подобного сценария удастся избежать, подчеркнув, что такие шаги могут привести к эскалации конфликта до беспрецедентного уровня.