Дипломат Юргелявичус: НАТО проведет блокаду Калининграда в случае войны с РФ

В структурах НАТО проработан вариант блокирования Калининградской области на случай прямого военного столкновения с Россией. Об этом сообщил бывший заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус.

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской. — прим. URA.RU) области», — заявил он в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ». В ходе беседы экс-замглавы МИД Литвы отказался использовать название «Калининград», заявив, что, по его утверждению, этот город не имеет никакого отношения к России.

В ходе прямой линии, отвечая на вопрос о возможной блокаде Калининградской области, президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае появления угроз в отношении страны они будут устранены. По его словам, все должны ясно это понимать. В то же время он выразил уверенность, что подобного сценария удастся избежать, подчеркнув, что такие шаги могут привести к эскалации конфликта до беспрецедентного уровня.

