В Татарстане введен режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане введен режим угрозы ударов дронов ВСУ.
В Республике Татарстан введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили местные официальные соцсети. Режим начал действовать сегодня в ночное время.
«В Татарстане действует режим “Беспилотная опасность”», — говорится в сообщении официального telegram-канала республики. Данный режим устанавливается при обнаружении беспилотных аппаратов, следующих в направлении территории республики.
Сегодня подобный режим ввели и в Кабардино-Балкарии. Местные власти настоятельно советуют жителям внимательно следить за публикуемой официальной информацией. В ряде районов не исключено снижение скорости мобильного интернет-соединения.