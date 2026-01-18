Ричмонд
В Татарстане введен режим «Беспилотная опасность»

В Республике Татарстан введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили местные официальные соцсети. Режим начал действовать сегодня в ночное время.

В Татарстане введен режим угрозы ударов дронов ВСУ.

«В Татарстане действует режим “Беспилотная опасность”», — говорится в сообщении официального telegram-канала республики. Данный режим устанавливается при обнаружении беспилотных аппаратов, следующих в направлении территории республики.

Сегодня подобный режим ввели и в Кабардино-Балкарии. Местные власти настоятельно советуют жителям внимательно следить за публикуемой официальной информацией. В ряде районов не исключено снижение скорости мобильного интернет-соединения.