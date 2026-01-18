Ричмонд
В Красноярске спасли одиноко проживавшую в квартире 85-летнюю женщину

Родственники женщины позвонили на 112, когда та не открыла дверь и не отвечала на звонки.

Источник: КГКУ "Спасатель"

В Красноярске спасли 85-летнюю женщину с инсультом. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

17 января родственники 85-летней женщины позвонили на 112 и рассказали, что она не отвечает на звонки и не открывает дверь. Спасатели выехали по адресу, вскрыли дверь и обнаружили на полу женщину с признаками инсульта. Ее уложили на кровать и вызвали скорую.

«Благодаря бдительности родственников и оперативности краевых спасателей удалось спасти человеческую жизнь», — рассказали в службе спасения. В ведомстве призвали жителей края не оставаться равнодушными к своим пожилым родственникам и одиноко проживающим соседям.

Ранее в Красноярске спасли мужчину, который получил перелом, гуляя на Столбах во время праздничных выходных.