В Красноярске спасли одиноко проживавшую в квартире 85-летнюю женщину

17 января родственники 85-летней женщины позвонили на 112 и рассказали, что она не отвечает на звонки и не открывает дверь. Спасатели выехали по адресу, вскрыли дверь и обнаружили на полу женщину с признаками инсульта. Ее уложили на кровать и вызвали скорую.