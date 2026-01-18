Омич лишил себя накоплений через мессенджер

В воскресенье, 18 января 2026 года, в пресс-службе правоохранительных органов отчитались о случаях дистанционного мошенничества, совершенных за последние сутки в Омске и районах области.
Жертвой одной из уловок пал омич, решивший прикупить автомобильные диски. Крючком стала низкая цена. Покупатель же ответил мошенникам своим простодушием, наложенным на излишнее доверие мессенджеру. На этой почве между сторонами завязался диалог и произошло мошенничество.
В итоге автолюбитель остался без денег, что вынудило его поменять планы на поход в полицию.
"В отделе полиции № 2 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ по обращению 54-летнего жителя Кировского округа.
Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров под предлогом продажи автомобильных дисков мошенники похитили у него 37 000 рублей", — говорится в официальном сообщении.
За отчетный период поступило 8 заявлений о дистанционных преступлениях.