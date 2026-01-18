Ричмонд
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане

В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажки, пострадал один человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Беслане обломки дрона упали на крышу жилой пятиэтажки, пострадал один человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания», — написал он в Telegram-канале.

Возгорания не произошло, на месте ЧП работают экстренные службы.

По данным Минобороны, в ночь на воскресенье силы ПВО сбили шесть беспилотников над территорией Северной Осетии.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

