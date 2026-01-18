Из дома, куда упали обломки БПЛА, эвакуировали людей (архивное фото).
В Беслане фрагменты беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Повреждены кровля здания и оконные конструкции. Также результате этого в экстренном порядке были эвакуированы 70 человек. Об этом сообщил губернатор Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
«В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло», — написал он в telegram-канале.
Сейчас на месте продолжают работу экстренные службы. глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также руководствоваться только официальной информацией, которую он размещает в своих соцсетях.
В ночь на 18 января украинские войска вновь нанесли удары по ряду российских регионов. Так, в результате обстрелов Херсонской области без электроснабжения остались около 450 населенных пунктов. Также на территории ЛНР в течение суток было зафиксировано два удара по объектам энергетической инфраструктуры.