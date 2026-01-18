Ричмонд
В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома

В Беслане фрагменты беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Повреждены кровля здания и оконные конструкции. Также результате этого в экстренном порядке были эвакуированы 70 человек. Об этом сообщил губернатор Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Из дома, куда упали обломки БПЛА, эвакуировали людей (архивное фото).

«В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло», — написал он в telegram-канале.

Сейчас на месте продолжают работу экстренные службы. глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также руководствоваться только официальной информацией, которую он размещает в своих соцсетях.

В ночь на 18 января украинские войска вновь нанесли удары по ряду российских регионов. Так, в результате обстрелов Херсонской области без электроснабжения остались около 450 населенных пунктов. Также на территории ЛНР в течение суток было зафиксировано два удара по объектам энергетической инфраструктуры.

