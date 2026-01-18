Лед в подъездах, +1 в квартирах и костры из елок: как Киев выживает в период массового коллапса. Видео

В Киеве побит очередной антирекорд — в начале 2026 года город дольше всего оставался без света в 15-градусные морозы, а 46 домов сейчас живут без отопления. Из-за блэкаута в столице Украины снова смягчили правила комендантского часа. В некоторых квартирах температура воздуха опустилась до +1 градуса, а батареи из-за мороза и вовсе могут разорваться. В подъездах лестничные пролеты сковывает лед. Из-за холода неравнодушные предприниматели стали пускать животных погреться в свои магазины. Что происходит в украинской столице — в материале URA.RU.