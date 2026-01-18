Лед в подъездах, +1 в квартирах и костры из елок: как Киев выживает в период массового коллапса. Видео

В 46 домах в Киеве сейчас нет отопления (фото из архива).
В Киеве побит очередной антирекорд — в начале 2026 года город дольше всего оставался без света в 15-градусные морозы, а 46 домов сейчас живут без отопления. Из-за блэкаута в столице Украины снова смягчили правила комендантского часа. В некоторых квартирах температура воздуха опустилась до +1 градуса, а батареи из-за мороза и вовсе могут разорваться. В подъездах лестничные пролеты сковывает лед. Из-за холода неравнодушные предприниматели стали пускать животных погреться в свои магазины. Что происходит в украинской столице — в материале URA.RU.
На Украине рекордные отключения света.
Киев и Киевская область дольше всего оставались без света в начале 2026 года. «Так, Борисполь был без света — 77% времени, Бровары — 63,7%, Киев — 46,2%», — пишет украинское издание УНИАН. Отмечается, что более низкие показатели были в Черкассах, Белой Церкви, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Виннице, где света не было 20−30% времени.
Подъезды покрываются льдом.
По данным Gismeteo, утром 18 января в украинской столице −14 градусов. Днем будет −10…-15. 19 и 20 января в городе тоже будет морозно. Температура воздуха составит −7…-15 градусов, осадки не ожидаются.
Недавно в одном из домов в Киеве произошел пожар. Вода, которой тушили пламя, замерзла. Теперь подъезд покрылся льдом из-за холодов, пишет украинский telegram-канал.
В доме по улице Шамо, 14 на Русановке уже девятые сутки в одном из подъездов нет отопления и света. Столбики термометров показывают в квартире показывают от +1 до +8 градусов. В одной из квартир нет окон, пишет РБК-Украина. Полиция попасть туда не может — собственница не пускает, а ранее и вовсе якобы напала на сотрудницу ЖЭКа.
«Люди мерзнут круглосуточно, в квартирах +1 градус», — рассказала жительница дома Екатерина изданию. Отмечается, что в квартире без окон могут разорваться батареи, а подъезд тогда полностью затопит.
Киевляне согреваются кострами.
В квартирах настолько холодно, что у одного из домов местные жители решили согреться, разведя костер из выброшенных новогодних елок. На видео, которое опубликовало украинское издание «Страна» в Telegram, около восьми человек собрались вокруг костра из елок, а рядом лежат еще несколько деревьев, которые также намеревались сжечь ради тепла.
Батареи могут полопаться из-за морозов.
В некоторых районах Киева в квартирах стали лопаться батареи. Telegram-канал Insider UA опубликовал видео, на котором с балкона ведром выливают горячую воду на улицу. Вода из труб хлещет прямо на улицу, образовывая потопы у подъездов. Вскоре вода застынет, а у подъездов будут катки.
Собаки греются в магазинах.
В украинских пабликах сообщают, что из-за морозов на Украине люди стали пускать животных погреться в магазины. Например, на одном из видео, собака лежит в магазине под выставочным образцом мангала, а рядом с ней — подложка с сосисками.
В Киеве изменили комендантский час.
Из-за частых отключений света в украинской столице обновили правила комендантского часа. Так, жителям города можно пешком или на машине (такси) приехать к «пункту несокрушимости» или домой, в том числе с поезда, прибывшего с опозданием. Пункты теперь могут работать круглосуточно, а патрулирование города усиливается. С собой, как пишет УНИАН, должен быть паспорт. У мужчин при себе должен быть военно-учетный документ.
Когда киевляне получат тепло.
Сейчас, по словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, 46 домов остаются без отопления. Еще 56 секций имеют локальные аварии из-за сильных морозов и изношенности теплосетей.
«Сегодня тепло должно вернуться примерно в половину из этих 46 домов, а в остальных ожидаем в воскресенье. Контроль будет осуществляться постоянно», — сказал Кулеба. По его словам, сейчас работают восстановительные бригады.