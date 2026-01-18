В Сумской области ликвидировано в результате авиаудара здание ТЦК.
Здание украинского территориального центра комплектования (ТЦК) (аналог военкомата) в городе Белополье Сумской области было уничтожено в результате точечного авиаудара ВС РФ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В населенном пункте Белополье Сумской области точным авиаударом уничтожено здание местного ТЦК», — заявили источники. Информацию передает РИА Новости. Известно, что среди личного состава ТЦК имеются подтвержденные потери, как погибшие, так и раненые.
Ранее сообщалось, что российские войска ведут наступательные действия практически на всех участках фронта. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Он также указал, что командование ВСУ предпринимает попытки остановить продвижение российских сил, не считаясь с потерями. Однако эти попытки, по его оценке, не приводят к желаемому результату.