В Сумской области ВС РФ уничтожили здание ТЦК с сотрудниками внутри

Ранее сообщалось, что российские войска ведут наступательные действия практически на всех участках фронта. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Он также указал, что командование ВСУ предпринимает попытки остановить продвижение российских сил, не считаясь с потерями. Однако эти попытки, по его оценке, не приводят к желаемому результату.