В Беслане обломки БПЛА упали на крышу жилого дома

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Беслане обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного дома. Эвакуированы 70 человек, один обратился за медпомощью.

Источник: Аргументы и факты

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

По его словам, экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Он уточнил, что повреждены крыша и окна здания, при этом возгорания не произошло.

Как отметил Меняйло, на месте работают экстренные службы. Он также призвал жителей не поддаваться панике, ориентироваться только на официальную информацию и напомнил, что оперативный штаб функционирует в круглосуточном режиме.

Ранее в Воронеже умерла молодая женщина, раненная при падении обломков беспилотника на частный дом.

