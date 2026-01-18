В Беслане обломки БПЛА упали на крышу жилого дома

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.
По его словам, экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Он уточнил, что повреждены крыша и окна здания, при этом возгорания не произошло.
Как отметил Меняйло, на месте работают экстренные службы. Он также призвал жителей не поддаваться панике, ориентироваться только на официальную информацию и напомнил, что оперативный штаб функционирует в круглосуточном режиме.
Ранее в Воронеже умерла молодая женщина, раненная при падении обломков беспилотника на частный дом.