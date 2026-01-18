Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 63 украинских беспилотника над территорией России

За прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в Минобороны.

За прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 17 января до 07:00 по московскому времени 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — 23, над Брянской областью — 13, над Ростовской областью — 6, а также над Республикой Северная Осетия — Алания — 6. Еще четыре беспилотника уничтожили над Астраханской областью и столько же — над Волгоградской областью.

Кроме того, два аппарата сбили над Курской областью, по одному беспилотнику — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем и Республикой Крым. Еще один беспилотник уничтожили над акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал МО РФ.

Ранее стало известно, что в Беслане обломки беспилотника упали на крышу жилого пятиэтажного дома, жителей экстренно эвакуировали.