Силы ПВО за ночь сбили 63 украинских беспилотника над территорией России

За прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в Минобороны.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 17 января до 07:00 по московскому времени 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — 23, над Брянской областью — 13, над Ростовской областью — 6, а также над Республикой Северная Осетия — Алания — 6. Еще четыре беспилотника уничтожили над Астраханской областью и столько же — над Волгоградской областью.
Кроме того, два аппарата сбили над Курской областью, по одному беспилотнику — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем и Республикой Крым. Еще один беспилотник уничтожили над акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее стало известно, что в Беслане обломки беспилотника упали на крышу жилого пятиэтажного дома, жителей экстренно эвакуировали.