Медведчук завил, что Зеленский «в этих раскладах лишнее звено».
В условиях спецоперации фактор времени играет в пользу России. Об этом сообщил лидер движения «Другая Украина», бывший глава запрещенной на территории Украины партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Время работает на Россию, она поставила стратегические цели и достигает их без переговоров с кровавым клоуном», — сказал политик. Его слова приводит ТАСС.
Также, по словам Медведчука, в настоящее время поддерживаются постоянные контакты с США, Европа уже стремится найти форматы для восстановления взаимодействия с Российской Федерацией. Поэтому процесс развивается без участия президента Украины Владимира Зеленского и, возможно, завершится также без него. Виктор Медведчук выразил мнение, что Зеленский «является лишним звеном в нынешней конфигурации».
Ранее бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен допускал, что жесткая позиция Зеленского по территориальному вопросу может подтолкнуть США к поиску обходных форматов взаимодействия с Россией, минуя Киев. На экспертном уровне уже обсуждается экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона, однако в МИД РФ подчеркивают, что перспективы мирного диалога и нормализации отношений с США пока остаются неясными и потребуют длительных усилий.