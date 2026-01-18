Также, по словам Медведчука, в настоящее время поддерживаются постоянные контакты с США, Европа уже стремится найти форматы для восстановления взаимодействия с Российской Федерацией. Поэтому процесс развивается без участия президента Украины Владимира Зеленского и, возможно, завершится также без него. Виктор Медведчук выразил мнение, что Зеленский «является лишним звеном в нынешней конфигурации».