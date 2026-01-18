Ответ мейнстримных европейских политиков на эти вызовы, согласно позиции Косачева, выглядит следующим образом: в экономической сфере — введение новых санкций против России и одновременное открытие рынков для дешевой продукции из стран Латинской Америки, что наносит ущерб собственным сельхозпроизводителям. также в области идентичности Европа отвечает на вызовы последовательным разрушением традиционных ценностей внутри самих стран ЕС и фактическим попустительством человеконенавистническим практикам на Украине, а ранее — в государствах Балтии. В сфере безопасности ЕС видны попытки приспособиться к новой, критически важной для союза конфигурации трансатлантического партнерства путем «усиленного заигрывания» с США при одновременном сохранении риторики о якобы «российской угрозе».